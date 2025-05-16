В Госдуме призвали Минтруд сделать выходными дни с 1 по 9 мая в календаре на 2026 год

Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Игорь Антропенко обратился к министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову с предложением рассмотреть возможность введения непрерывных выходных в период с 1 по 9 мая при формировании производственного календаря на 2026 год. Копия обращения имеется в распоряжении информационного агентства ТАСС.

Как сообщил депутат, к нему часто обращаются с просьбой сделать эти дни непрерывными. По мнению законодателя, такие длинные выходные будут полезны для школьников и студентов.

«Прошу вас при формировании производственного календаря на 2026 год учитывать запрос общества о непрерывности периода майских праздников и выходных в 2026 году», — пояснил Антропенко в письме.

Как добавляет ТАСС, ранее Антропенко уже высказывался о необходимости сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. По его мнению, существующий порядок не позволяет гражданам полноценно отдохнуть. В результате некоторые работники берут отгулы на эти дни, что вызывает недовольство у работодателей.