В Госдуме призвали отправить Асада восстанавливать Донбасс

Свергнутого президента Сирии Башара Асада следует отправить на работы по восстановлению городов Донбасса, и лишь потом предоставить ему гражданство России. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Кузнецов.

По мнению депутата, нужно сделать Асада опекуном пострадавших детей или отправить на восстановление Донбасса. Беглый президент мог бы поселиться в одной из новостроек Мариуполя, поддержать Эмира Кустурицу для съемок фильма в ДНР и сделать множество других добрых дел, чтобы доказать неравнодушие в России и ее народу. Лишь после этого, как считает Кузнецов, можно выдать Асаду гражданство.

Напомним, 8 декабря сирийская вооруженная оппозиция захватила Дамаск и сообщила о свержении Асада. Сам президент Сирии сложил полномочия и уехал в Москву. Россия предоставила ему убежище. Депутат Госдумы Алексей Журавлев отмечал, что Башару Асаду можно бы было выдать российское гражданство.

Ранее стало известно, что Украина отправила беспилотники повстанцам Сирии незадолго до свержения Асада.