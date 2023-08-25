В Госдуме призвали убрать пневматические пистолеты из онлайн-продажи

15-летний житель Москвы выстрелил товарищу в лицо из пневматического пистолета, который он купил на маркетплейсе Wildberries, сообщает «РЕН ТВ» . На ЧП отреагировала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

По ее мнению, любые потенциально опасные вещества и предметы, пневматическое оружие в частности, должны продаваться с оглядкой на покупателей.

«Необходимо помечать, что тот или иной товар представляет опасность. Либо такие вещи должны продаваться не в онлайн-магазинах, а только в реальных. Чтобы сразу было понятно, кто покупает», — предложила Буцкая в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Депутат подчеркнула, что во избежание новых трагедий и ЧП нужно по крайней мере вывести потенциально опасные вещи из продажи в онлайн-формате. Алкоголь, например, в Сети купить нельзя — то же самое можно сделать и с другими товарами.

Буцкая подчеркнула, что не только пневматические пистолеты, которые можно приобрести онлайн, представляют урозу для несовершеннолетних. Есть и игрушки, которые не менее опасны.

«Они либо ввезены криво, либо сертификат у них кривой. Поэтому мы сейчас очень жестко взялись за сертификаты. Сейчас у нас есть законопроект, согласно которому рядом с каждой карточкой в онлайн-магазине будет стоять ссылка на реестр Росаккредитации с сертификатом», — рассказала парламентарий.

Ранее были раскрыты жуткие последствия частого использования сервисов доставки.