«Потеря вкуса к жизни»: раскрыты жуткие последствия частого использования сервисов доставки

В век развитых технологий многие люди уже не драят свои квартиры, не стоят часами у плиты и не ходят по магазинам в поисках самых качественных продуктов. На помощь приходит множество онлайн-сервисов клининга, доставки продуктов, товаров. Но увлечение ими грозит серьезной опасностью. Об этом рассказал психолог и общественный деятель Сергей Костеренко.