«Потеря вкуса к жизни»: раскрыты жуткие последствия частого использования сервисов доставки
Психолог Костеренко предостерег россиян от использования сервисов доставки
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В век развитых технологий многие люди уже не драят свои квартиры, не стоят часами у плиты и не ходят по магазинам в поисках самых качественных продуктов. На помощь приходит множество онлайн-сервисов клининга, доставки продуктов, товаров. Но увлечение ими грозит серьезной опасностью. Об этом рассказал психолог и общественный деятель Сергей Костеренко.
В конечном итоге, по словам эксперта, расслабленность, которую нам дают различные вспомогательные сервисы, может привести к утрате мотивации жить.
«Меньше движения — больше болезней. Меньше труда — больше привычка лениться. Меньше выхода в люди — труднее социализация. Меньше приготовления пищи — теряется навык творчества», — пояснил Костеренко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Психолог подчеркнул, что потребление всего готового лишает россиян самостоятельности и делает их зависимыми.
«Это чревато внутренней неуверенностью, страхом, стрессами при изменении ситуаций. Потеря участия в процессе достижения приводит и к потере вкуса к жизни. Нет участия — нет и вкуса победы, ощущения прогресса. Отсюда проблемы с лишним весом, обменом веществ, разлад в отношениях с близкими, потеря мотивации к жизни», — отметил эксперт.
Избежать таких проблем поможет соблюдение некоего баланса, продолжил Костеренко.
«Стоит помнить народную мудрость: все хорошо в меру. Удобства удобствами, но в жизни стоит быть активным участником, а не просто пассивным потребителем», — пояснил психолог.
Ранее выяснилось, что развитие служб доставок стало одной из причин одиночества людей.