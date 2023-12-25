В Госдуме призвали ввести новую статью УК об оскорблении участников СВО

Депутат Нина Останина обратилась в МВД с просьбой рассмотреть ее инициативу и высказать свою позицию по вопросу.

Глава комитета ГД РФ по вопросам семьи предложила приравнять оскорбление участников спецоперации к оскорблению представителя власти. При этом не делать отличий в наказании. То есть, по новой статье штраф также составит 40 тысяч рублей и исправительные обязательные работы до года, пишет РИА Новости.

Останина уточнила, что речь про статью 336 УК РФ "Оскорбление военнослужащего". Туда предлагается внести часть три.

«ч. 3. Оскорбление участника специальной военной операции», вне зависимости от наличия инвалидности или присвоенных ему наград и орденов», — поясняет парламентарий.

Соответствующее предложение о нововведении депутат направила главе МВД Владимиру Колокольцеву. Ответной реакции пока не последовало.

Напомним, что в декабре 2023 года на Васильевском острове двое мужчин оскорбили и избили участника СВО с инвалидностью. Агрессоров задержали, сделав фигурантами дела о хулиганстве. Позде СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.