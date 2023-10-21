В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда в СМИ

Депутат российской Государственной Думы Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ и вместо этого, информировать население об их пагубных последствиях для здоровья. Соответствующее обращение депутат направил главе российского Министерства здравоохранения Михаилу Мурашко, об этом сообщило издание РИА Новости .

В письме парламентарий предложил запретить рекламу фастфуда и популярных сладких газированных напитков. Вместо этого, он предложил распространять информацию о том, насколько они вредны для здоровья. Депутат подчеркнул, что эксперты говорят о вреде подобной продукции уже долгое время и считают отказ от нее наиболее действенной мерой по борьбе с проблемой ожирения.

Недавно глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что уже 11% населения страны страдает от ожирения.