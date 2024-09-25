В Госдуме раскритиковали идею Мединского сократить срок обучения в школах и вузах

Помощник президента РФ Владимир Мединский выступил с инициативой сократить срок обучения в школах и высших учебных заведениях. Данную инициативу в интервью «Газете.Ru» прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Он считает, что реализация данной идеи приведет к снижению качества образования. В результате в стране не будет квалифицированных рабочих, инженеров, врачей и учителей, добавил он.

Также Смолин отметил, что сокращение продолжительности обучения является непозволительной роскошью для нашей страны, ведь в России и так дефицит кадров. Кроме того, идея Мединского противоречит общемировым тенденциям, добавил он.

Кадровый кризис нужно решать не сокращением срока обучения, а с помощью технологического прогресса, резюмировал собеседник издания.

Ранее губернатор Брянской области предложил не принимать в вузы без «природного дара».