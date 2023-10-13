В Госдуме раскритиковали законопроект о надбавках к пенсиям

Депутат Государственной Думы Светлана Бессараб дала комментарий касаемо внесенного в Думу проект закона, в котором предлагается увеличить пенсии для некоторых пенсионеров при помощи надбавок. Бессараб заявила, что данная идея не имеет ничего общего с концепцией пенсионной системы в стране, ее слова передает издание «Лента.ру» .

Бессараб подчеркнула, что в России действует солидарная система, в которой пенсия платится из кармана тех, кто работает – и так по кругу. Основной задачей российской солидарной системы является обеспечение таких выплат, заявила она. При учете индексации, пенсии для неработающих пенсионеров составят более 23000 рублей в следующем году. В то же время, планы были – достигнуть 20000, отметила парламентарий.

«На 7,5% пройдет индексация», — указала она.

Остальные предложения по надбавкам противоречат сути данной системы и не вписываются в нее, заключила депутат.