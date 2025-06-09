Маск прокомментировал свои скандальные высказывания

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск с долей самоиронии прокомментировал собственные недавние заявления. Он заметил, что никто не наносит его репутации больше вреда, чем он сам.

«Возмутительно, сколько очерняющих меня заявлений было сделано, особенно мной», — указал он.

После публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом Маск впервые выразил поддержку главе государства, поделившись его постами о протестах в Калифорнии.

Напомним, что открытое противостояние между Трампом и Маском произошло в июне. Бизнесмен подверг критике предложенный президентом законопроект о сокращении государственных расходов. Вскоре Трамп ответил резкой критикой в адрес Маска, заявив, что разочарован в нем.

Ранее сообщалось, что Маск подрался с главой Минфина США Бессентом, ударив того плечом «как игрок в регби».