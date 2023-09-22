В Госдуме рассказали, когда произойдет увеличение пенсий

В России будут увеличены пенсии с 1 января следующего года. Об этом сообщила депутат российской Государственной Думы Светлана Бессараб в интервью с изданием «Лента.ру» .

Бессараб сообщила, что изменения в индексации соцвыплат и пособий для жителей России произойдут сначала с 1 января, а потом и с 1 числа следующего месяца.

Недавно экономист Юлия Финогенова сообщала о том, что гражданам России, начавшим работать до 2002 года, положены надбавки к пенсии. Для тех, кто приступил к работе до этого года, прибавка составляет 10%, а для тех, кто работал до 1991 года – на 11%.

Накануне вице-спикер Государственной Думы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил выплачивать жителям России 13-ю пенсию в честь дня рождения.