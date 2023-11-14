В Госдуме рассказали о мерах поддержки для многодетных семей

Мер поддержки для многодетных семей никогда не будет достаточно, но в РФ уже были приняты меры, которые призваны улучшить жизнь таких ячеек общества. Инициатива об отмене налога НДФЛ для подобных семей – интересна, но нуждается в доработке. Соответствующее заявление сделала депутат российской Государственной думы Светлана Бессараб в беседе с изданием «Лента.ру» .

Депутат отметила, что на сегодняшний день в стране есть большое количество мер, которые помогают многодетным семьям и упрощают им жизнь. В качестве примеров Бессараб напомнила о выдаче земельных участков, обеспечении питанием и возможности оплачивать проценты по кредиту. Она заявила, что перечень льгот и гарантий является широким, но никогда не будет достаточным.

Депутат также позитивно отозвалась об инициативе отмены НДФЛ для таких семей, но уточнила, что предложение нужно сначала доработать, чтобы это не повлияло на формирование региональных бюджетов в будущем.