В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества перед 9 Мая

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с RT предупредил о схеме, которую применяют злоумышленники в преддверии Дня Победы. Попасться на нее могут все граждане, независимо от возраста.

Как пояснил парламентарий, аферисты спекулируют на теме памяти, патриотизма и помощи ветеранам. Именно перед 9 Мая актуальной становится схема, согласно которой мошенники производят рассылку фейковых сообщений якобы от благотворительных фондов. По словам Немкина, зачастую просят перевести деньги на «подарки ветеранам» или «организацию парада». Могут использовать поддельные сайты и сообщения для кражи банковских и других данных.

Кроме того, мошенники убеждают жертв, что нужно перевести средства для помощи пожилым людям. Могут придумать легенду про единовременную выплату ветеранам, указ президента, а также благотворительной работе. Звонящие представляются, например, волонтерами.

Немкин рассказал, что также используют патриотические лозунги в стиле «Купи георгиевскую ленту — поддержи армию». Средства, которые переводит человек, оказываются у мошенников.

«Набирает популярность и кибермошенничество, при котором злоумышленники рассылают фишинговые письма или сообщения с вложениями „Открытка ко Дню Победы“, „Архив с фото ветеранов“ и так далее», — сказал он.

Открытие подозрительных файлов может привести к заражению устройства вредоносным ПО, которое скопирует нужные аферистам данные.

Немкин призвал быть бдительнее, не общаться с незнакомцами и не переводить средства. Также не стоит переходить по сторонним ссылкам и делать переводы. Ветеранам все выплаты идут строго через государственные каналы, которые не будут упрашивать граждан перечислять средства.

Ранее сообщалось, что мошенники изобрели схему хищения денег у россиян с помощью туристических чатов в мессенджере Telegram.