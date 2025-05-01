Мошенники изобрели схему хищения денег у россиян с помощью турчатов в Telegram

Злоумышленники придумали новый способ обмана: они создают в популярном мессенджере Telegram специальные туристические чаты, которые представляют собой небольшие группы по интересам, посвящённые разным странам, курортам или отелям. Под видом обсуждения туристических вопросов они выманивают у людей деньги и личные данные. Об этом со ссылкой на МВД информирует ТАСС.

В управлении по противодействию неправомерному использованию информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел Российской Федерации рассказали, что в подобных сообществах преступники выдают себя за обычных путешественников, которые ищут компанию для поездки.

Мошенники также выдают себя за экскурсоводов и предлагают провести экскурсию в популярных туристических локациях.

Касательно мошеннической схемы, злоумышленники могут попросить внести аванс под видом оплаты за услугу или предложить зарегистрироваться на поддельном сайте для оформления поездки, где требуется предоставить личные и платёжные данные, которые впоследствии могут быть украдены.

Ранее сообщалось, что в России введут уголовную ответственность для дропперов.