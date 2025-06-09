У актрисы из «Два холма» выманили $10 тыс. с помощью фейкового ФСБ

Актриса Кристина Александрова отдала мошенникам почти 1 млн рублей, поверив в угрозу уголовного дела о госизмене после «взлома» ее аккаунта на «Госуслугах». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

31-летняя актриса Кристина Александрова, известная по сериалам «Два холма», «Лучше, чем люди» и «Игра на выживание», стала жертвой мошенников и потеряла почти 1 млн рублей. Злоумышленники действовали по отработанной, но все еще эффективной схеме. Сначала на телефон актрисы поступил звонок с информацией о доставке цветов, оформленной на её имя. Незнакомцы уточнили адрес ее прописки в Москве, а после того, как Александрова указала, что живет в Реутове, убедили ее сообщить код из СМС якобы для смены адреса доставки.

Дальнейшие события развивались стремительно. Девушке пришло письмо о взломе ее профиля на «Госуслугах», с указанием номера телефона для восстановления доступа. Позвонив туда, актриса попала в руки киберпреступников. Те, представляясь сотрудниками ФСБ, сообщили, что от ее имени была оформлена доверенность на украинского гражданина. Якобы на этом основании ей может грозить уголовное преследование по статье о госизмене.

Под видом «Росфинмониторинга» мошенники убедили Александрову снять все деньги со своих счетов, а также со счетов мужа, и перевести их на так называемые «безопасные счета». Общая сумма ущерба составила 975 000 рублей. Только после звонка супруга, который заметил исчезновение средств, Кристина поняла, что попалась в ловушку.

Актриса обратилась в полицию. По факту хищения возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве задержали мошенников, обещавших россиянам миллионы за инвестиции.