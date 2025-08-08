Депутат предложил увеличить маткапитал до 1 млн руб. за первого ребенка

Согласно этому предложению, направленному правительству на рассмотрение, с 1 февраля 2026 года выплаты за первого ребенка должны вырасти до 1 млн руб., а за второго или третьего — до 1,3 млн руб.

Этот проект касается как семей, получивших право на поддержку до 31 января 2026 года, так и детей, которые родятся или будут усыновлены после этой даты. Инициатива призвана кардинально изменить демографическую ситуацию в стране, сделав материальную поддержку семей более существенной.

Нилов также отметил, что программу материнского капитала продлили до 2030 года, однако она требует постоянного пересмотра и увеличения выплат.

Ранее сообщалось, что к 1 сентября российские семьи смогут получить единовременную выплату.