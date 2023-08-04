В Госдуме рассказали, стоит ли ждать новую мобилизацию

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов отметил, что несмотря на внесение законопроекта об уголовном наказании за уклонение от мобилизации в Госдуму, новой волны мобилизации не планируется.

В беседе с журналистами издания «Газета.Ру» он объяснил, что внесение законопроекта связано с тем, что законопроект готовился еще с прошло года, со времен начала частичной мобилизации. По его словам, все это время данные инициативы проходили необходимые согласования и вот теперь готовы к принятию. Картаполов отметил, что новую мобилизацию также не стоит ждать, так как ей даже «не пахнет».

Законопроект, который будет внесен в Госдуму, предусматривает уголовное наказание за уклонение от мобилизации. Это связано с желанием властей гарантировать, что граждане будут выполнять свои обязанности в случае необходимости обороны страны.