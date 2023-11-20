Госдума подготовила законопроект, который запретит усыновление детей иностранными гражданами, если в их государстве законодательно закреплено право сменить пол. Об этом сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

Речь идет как о смене пола путем изменения соответствующих документов, так и путем медицинского вмешательства.

Пискарев сделал это заявление в ходе заседания парламентской комиссии, которая расследует преступления киевского режима в отношении несовершеннолетних.