В Госдуме развеяли слухи об ограничении интернета в России

В Госдуме опровергли слухи о насильственном отключении интернета в России. Об этом на фоне слухов также заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Его слова приводит «Лента.ру» .

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский категорически опроверг возможность принудительного отключения интернета в России. В интервью изданию «Лента.ру» депутат заявил, что вопрос использования интернета — это личное дело каждого гражданина.

Он подчеркнул, что решение о том, сколько времени проводить в интернете, принимает исключительно сам пользователь. Никакие насильственные меры в отношении ограничения доступа к сети Интернет в России не рассматриваются, заверил Боярский.

