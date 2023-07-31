В Госдуме решили добиться полного запрета вейпов в России

Здоровье людей и их безопасность должны быть абсолютным приоритетом государства. Исходя из этой парадигмы, следует полностью запретить использование вейпов. Причем не только в РФ, но и в сопредельных с ней государствах, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Парламентарий уверен, касающиеся вейпов ограничения стоит вынести на обсуждение в экономических союзах, в которых состоит Россия и в странах на постсоветском пространстве.

«Тем более, именно через наши братские страны вейпы и прочие электронные сигареты завозятся в Россию», — цитирует Хамзаева ТАСС.

Депутат припомнил опыт соседнего Казахстана, отметив, что там ранее было принято решение о полном запрете вейпов, а также любых ароматизаторов и жидкостей к ним. Хамзаева выразил уверенность, что и в РФ со временем будут приняты подобные меры.

«Буду добиваться этого и призывать своих коллег», — заключил он.

В настоящее время в России с весны 2023 года действует запрет продажи вейпов не достигшим 18-летнего возраста лицам. Кроме того под запретом их любая реализация дистанционным способом на ярмарках и выставках.