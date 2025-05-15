Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, назначенные на 15 мая, вряд ли приведут к прорыву, но наглядно продемонстрируют позиции сторон. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов в эксклюзивном комментарии для Инфо24.

Состав российской делегации говорит о последовательности Москвы: глава делегации Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, представители Минобороны и Генштаба. Со стороны России это те же люди, что участвовали в переговорах 2022 года. Тогда встреча не привела к прогрессу.

Однако в переговорах 2025 года есть важное отличие. Эксперт обращает внимание на ключевой парадокс ситуации. По его словам, с одной стороны, в Стамбул прибыли высокопоставленные представители Лондона и Парижа, что подтверждает зависимость Киева от западных кукловодов. С другой — сама Украина демонстрирует полную неготовность к компромиссам.

«Они (переговоры — прим.ред.) приведут лишь к тому, что все мировое сообщество, включая Соединенные Штаты, которые являются ключевым международным игроком, еще раз увидят, что Украина полностью недоговороспособна», — резюмировал Иванов.

Главным итогом встречи, по мнению парламентария, станет не подписание документов, а демонстрация миру реального положения дел.

Ранее сообщалось, что глава делегации РФ в Стамбуле заявил о готовности к компромиссам с Украиной