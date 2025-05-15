Глава делегации РФ в Стамбуле заявил о готовности к компромиссам с Украиной

Российская делегация готова обсудить в Стамбуле с украинской стороной возможные компромиссы. Такое заявление сделал Владимир Мединский, помощник президента Путина и руководитель группы переговорщиков от РФ. Он сообщил об этом во время выступления на телеканале «Россия 24».

Мединский заявил, что представители России готовы к обсуждению с Украиной самых важных вопросов.

«Готовы к работе, к возобновлению хода стамбульских переговоров. Готовы к возможным компромиссам, к их обсуждению», — указал он.

Ранее западные СМИ сообщили, что украинская делегация прибудет в Стамбул, чтобы оценить серьезность российских намерений во время переговоров. Сначала они выслушают те предложения, которые им представит Москва. Только в том случае, если Украина убедится в готовности РФ к серьезному диалогу, они начнут переговоры.