В Госдуме сняли с рассмотрения закон, ужесточающий правила цитирования в СМИ

Стало известно, что Госдума сняла его на пленарном заседании, о чем также пишет сайт aif.ru . Напомним, что российский лидер, Владимир Путин, отклонил законопроект еще в июне 2021 года.

Этот законопроект должен был ужесточить ответственность журналистов за цитирование ложных сведений, если не получится к этому привлечь их главных редакторов. Авторами такого закона выступили депутаты партии «Единая Россия», а именно – Евгений Ревенко, а также Сергей Боярский.

К слову, Государственная дума приняла законопроект еще в мае 2021, а Совет Федерации одобрил его уже в начале июня того же года. Но, поскольку закон был отклонен президентом, то депутатам порекомендовали снять его с рассмотрения в дальнейшем.

Сейчас журналистам не грозит наказание, если они распространят недостоверную информацию. Причем, эти самые ложные сведения должны быть дословно воспроизводить материал другого СМИ.

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