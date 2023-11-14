Эксперт Зубец рассказал, какое решение депутатов ГД может сделать семьи несчастными

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил депутатам для рассмотрения законопроект, который предусматривает отмену оплаты 350 рублей при подаче документов в ЗАГС в качестве пошлины. При этом, депутат предлагает увеличить пошлину при оформлении документов о разводе. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, какие это может вызвать негативные последствия, пишет интернет-портал « Абзац ».

Депутат Владислав Даванков предлагает увеличить размер пошлины за расторжение брака с 650 рублей до 1 200. Эксперт Алексей Зубец уверен, что многие семьи просто перестанут официально разводиться. Пары пео-прежнему будут расходиться, начинать новые отношения, но не узаконивать их. Это негативно может отразиться на развитии института брака. Особенно незащищенными станут люди из малообеспеченных семей.

«Для малообеспеченных семей это превратится в большую проблему. Например, муж сильно пьющий и жена хочет от него уйти с ребёнком, а денег на уплату пошлины за развод у неё нет. В результате раздела имущества и права на воспитание ребёнка она получить не может. Увеличение числа несчастных и разбитых семей – это единственный результат нововведения.» -

Эксперт сомневается, что законопроект положительно отразится на увеличении поступлений в бюджет. Люди не будут платить, а в брачных отношениях произойдет дезорганизация.

Ранее гинекологи из Тюмени раскритиковали предложение депутатов запретить россиянкам делать аборты в частных клиниках и ужесточить правила проведения операций по прерыванию беременности в государственных.