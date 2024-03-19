В Госдуме собираются ввести самозапрет граждан на продажу недвижимости
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С указанным предложением обратился в Росреестр обратился член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
С его слов, данная инициатива сможет обезопасить как пожилых людей, так и просто «излишне доверчивых граждан» от действий различных мошенников.
«Предполагается, что запрет можно будет установить через единый портал государственных услуг или многофункциональные центры. Снять самозапрет гражданин сможет в любой момент по установленной процедуре», — говорится в письме депутата, которое цитирует ТАСС.
Колунов проинформировал также, что парламентариями уже разрабатывается проект закона, который позволит реально защитить россиян граждан от связанных с регистрацией недвижимости мошеннических схем.