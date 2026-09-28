«Удочка-гарпун»: под Каширой рыбаков уличили в ловле снастью-перехватчиком

На платных водоемах Подмосковья участились случаи, когда гости приезжают не рыбачить, а банально вычерпывать рыбу. Очередной инцидент произошел на пруду в Ледове под Каширой — администрация водоема опубликовала жесткое обращение к посетителям, сообщил REGIONS.

К посту прилагалось фото снаряжения, из-за которого и разгорелся скандал. Это монтаж с несколькими грузами и крючками, выстроенными в одну линию на разных глубинах. Опытные рыбаки сразу распознали конструкцию: она превращает удочку в подобие гарпуна. Рыба, проплывая мимо, задевает леску и подсекается сама — без какого-либо участия рыбака.

«Уважаемые друзья рыбаки и гости водоема! Давайте рыбачить по-честному. Такая снасть не приемлема», — говорится в обращении.

Как объяснил рыболов-эксперт Вячеслав, этот способ называется ловлей на проходах и применяется там, где рыба сбивается в стаи — у сеток, садков, аэраторов. Честными методами сейчас наловить много форели непросто: вода еще теплая, кислорода не хватает, и рыба держится плотно. Этим и пользуются недобросовестные посетители.

«Элементарно. Это называется „ловля“ на проходах. Груз и крючки побольше в одну линию и в разных горизонтах. Проплывая, рыба задевает леску, и в этот момент идет подсечка. Именно так сейчас и ловят полными столами в местах скопления стаи форели, у сеток, под садками и около струевых аэраторов», — пояснил рыбак.

Ситуация особенно тревожная на фоне недавнего зарыбления. В каширский пруд выпустили 150 кг форели навеской 1,2–1,5 кг. Свежая рыба после запуска не расходится, держится компактно — идеальная цель для тех, кто ловит не удочкой, а снастью-перехватчиком.

Специалисты напоминают: правила на платных водоемах устанавливают владельцы, но суть одна — рыбалка подразумевает процесс, а не добычу любой ценой.

Ранее сообщалось, что рыбак из Подмосковья удивил пользователей Сети и зародил сомнения у экспертов.