Балет и «скорая»: бывший танцовщик из Балашихи стал лучшим фельдшером региона и задал новый тренд

История фельдшера из Балашихи Даниила Гулевича началась с благодарности, которую жительница города решила выразить через региональные СМИ. Ее 80-летняя бабушка случайно обварилась кипятком, и медик, помимо первой помощи при ожогах, заметил у женщины другие проблемы со здоровьем. Он убедил ее обратиться к профильному специалисту — то, чего долго не могли добиться родственники. Сегодня Даниил работает фельдшером на Балашихинской подстанции Скорой помощи Московской области. И он — часть нового тренда, о котором рассказала пресс-служба ведомства, сообщил REGIONS.

«После нескольких часов уговоров, мы все-таки позвонили в 112. Уже через 15 минут к нам приехала бригада скорой помощи. Когда я увидела фельдшера Данила, подумала: „Молодой. Скорее всего, одним глазом посмотрит и уйдет“. Но нет! Молодой человек очень внимательно осмотрел бабушку. Разговаривал с ней очень по-доброму, как с ребенком. Бабушка улыбалась, и, как мне показалось, совсем забыла, что буквально полчаса назад ужасно боялась докторов», — поделилась родственница 80-летней пациентки Юлия.

Бригады все чаще начинают смену с шуток и танцев. Для молодых, но уже опытных медиков такой настрой сродни боевому. Это не «банальное селфи» и улыбки перед камерой, а способ настроиться на дежурство — не менее важный, чем проверка машины перед выездом.

«Подготовка машины к новому дежурству осуществляется силами каждой бригады, уходящей со смены. Но молодые медики 80-й протирают поверхности и обеззараживают оборудование еще и перед „своими сутками“. И все это с шутками-прибаутками, веселой музыкой на телефоне. Вот отсюда — и позитив в работе. Похвальная инициатива», — комментируют в пресс-службе подмосковной скорой.

Селфи, о которых идет речь, — дело рук самого Гулевича. Помимо работы на «скорой», он ведет популярный блог. Там он делится историями о спасении пациентов и рассказывает, чем живут медики за пределами смены.

В биографии медика есть и неожиданный поворот. По второму образованию Даниил — педагог-хореограф, артист балета и руководитель хореографического коллектива. Впервые на сцену он вышел в 2004 году, а в 2021-м с ней попрощался, окончательно выбрав медицину.

«Работаю в системе здравоохранения с 2019 года. Начинал с санитара. Мой путь был долгим и интересным. Я безумно благодарен каждому своему коллеге, кто был рядом все эти годы», — делится Даниил.

В сентябре 2026 года Гулевич отметил пять лет работы на Скорой помощи. Юбилей выдался насыщенным: за день он совершил 12 выездов к пациентам. На поздравления ответил коротко: «Работаем дальше!».

Ранее сообщалось, что почти 200 студентов подмосковного медколледжа заключили целевые договоры со станцией скорой помощи.