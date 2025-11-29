В Госдуме собираются заморозить цены на продукты перед Новым годом
Фото: [Открытие юбилейного магазина «Пятерочка» в Люберцах/Медиасток.рф]
Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил заморозить цены на продукты в России, чтобы россияне могли позволить себе новогодний стол без экономии. Об этом информирует ТАСС.
Парламентарий отметил, что этот вопрос особенно остро стоит для пенсионеров, которым часто приходится выбирать между покупкой еды и лекарств.
«В преддверии Нового года вновь дорожают продукты. Мы предлагаем: давайте с 1 декабря этого года по 10 января заморозим цены на продукты питания, на напитки. Дайте людям нормально встретить Новый год», — сказал Миронов.
Из-за увеличения стоимости продуктов питания люди вынуждены сокращать расходы на жизненно важные вещи, посетовал парламентарий.
«На другое уже не остается, особенно после оплаты ЖКХ, которую пенсионеры исправно вносят», — добавил депутат.
