В Госдуме собираются заморозить цены на продукты перед Новым годом

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил заморозить цены на продукты в России, чтобы россияне могли позволить себе новогодний стол без экономии. Об этом информирует ТАСС .

Парламентарий отметил, что этот вопрос особенно остро стоит для пенсионеров, которым часто приходится выбирать между покупкой еды и лекарств.

«В преддверии Нового года вновь дорожают продукты. Мы предлагаем: давайте с 1 декабря этого года по 10 января заморозим цены на продукты питания, на напитки. Дайте людям нормально встретить Новый год», — сказал Миронов.

Из-за увеличения стоимости продуктов питания люди вынуждены сокращать расходы на жизненно важные вещи, посетовал парламентарий.

«На другое уже не остается, особенно после оплаты ЖКХ, которую пенсионеры исправно вносят», — добавил депутат.

