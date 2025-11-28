Предпенсионерам напомнили о праве на раннее получение накоплений

Российские предпенсионеры могут получить доступ к части своих пенсионных накоплений до достижения общего пенсионного возраста. Эксперты напоминают: законом предусмотрены несколько вариантов получения этих средств, и оформить их можно заранее.

Многие граждане, которым осталось несколько лет до выхода на пенсию, не знают, что уже имеют право на использование части своих пенсионных накоплений. Об этом сообщил агентству «Прайм» профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Страховая пенсия назначается только при достижении установленного возраста — в 2026 году это будет 59 лет для женщин и 64 года для мужчин. Но доступ к накопительной части, по действующему законодательству, возможен раньше: женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60.

Перед подачей заявления в Социальный фонд России рекомендуется изучить свежую выписку из личного пенсионного счета. Документ доступен в личном кабинете на портале госуслуг или на сайте СФР. Подать заявление можно онлайн, лично или через МФЦ. Обычно решение принимается в течение десяти рабочих дней, а выплата перечисляется на банковский счет в следующем месяце.

Закон предлагает три вида получения средств.

Единовременная выплата возможна, если потенциальная ежемесячная пенсия из накоплений слишком мала — не более 10% прожиточного минимума пенсионера. В 2025 году это всего 1 525 рублей.

Срочная выплата оформляется на выбранный период от 10 лет и чаще всего используется теми, кто пополнял накопления добровольно.

Пожизненная накопительная пенсия назначается автоматически, когда сумма накоплений значительна и не подходит под условия разовой выплаты.

Предпенсионеры, имеющие право на льготную пенсию или состоящие на учете в центре занятости более двух лет без трудоустройства, также могут оформить получение накоплений. По словам эксперта, решение о назначении досрочной выплаты принимается индивидуально и зависит от стажа, баллов и особенностей профессии.

После достижения общеустановленного возраста страховая пенсия по старости будет назначаться автоматически — с 2026 года обращаться в СФР для этого уже не потребуется.

