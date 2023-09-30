В Госдуме собираются запретить рекламу безалкогольного пива в России

Реклама безалкогольного пива должна прекращена на телевидение и в общественных пространствах, считает глава партии СРЗП Сергей Миронов.

По его словам, подобная реклама это своеобразная подмена понятий. Ведь на самом деле рекламируется не безалкогольное пиво,а бренды, изготавливающие алкогольные напитки.

«Это продвижение брендов, в линейке которых пиво без градуса занимает всего 2,2% рынка. Эти ролики нацелены на молодежь, призваны связать потребление хмельной продукции с позитивными эмоциями. Я не раз выступал за запрет такой рекламы», - написал Миронов в своем аккаунте в соцсетях.

Что касается возврата употребления пива на стадионах, то тут парламентарий наоборот - предложил снять существующий запрет. Миронов уверен - это повысит посещаемость и поддержит российские футбольные клубы. Правда, как пронос пива на стадионы поддержит команды депутат не уточнил.