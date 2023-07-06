В Госдуме собрались штрафовать и лишать прав водителей за опасное вождение

Соответствующий проект закона намерены в ближайшее время внести в Госдуму на рассмотрение депутаты фракции ЛДПР.

Как проинформировал глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, законопроектом по корректировке ПДД предлагается установить штраф за опасную езду в размере 5 тыс рублей на первый раз. При этом, доказательством вины автолюбителя должно быть не субъективное мнение инспектора, а исключительно фото- или видеофиксация нарушения.

«Больше десяти лет ЛДПР бьется за устранение угрозы, исходящей от агрессивных водителей», — написал Нилов в своем аккаунте в соцсетях.

Что до повторного нарушения за данное деяние, то в этом случае водителю придется раскошелиться на 10 тыс рублей, с обязательным лишением права управления транспортными средствами на срок до года, уточнил парламентарий.