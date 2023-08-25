В Госдуме сообщили, что Украина использует методы террористов при вербовке россиян
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Член комитета Госдумы РФ по безопасности рассказал, что украинские спецслужбы применяют методы террористов при вербовке россиян. Подробности сообщает РИА Новости.
По словам Адальби Шхагошев, для совершения террористических актов на территории России, в том числе в новых регионах, Украина активно вербует жителей страны. При этом украинцы используют методику, применяемую террористическими группировками на Северном Кавказе в начале 2000-х.
Представитель Госдумы подчеркнул, что сейчас важно отслеживать подобные действия украинских спецслужб. К счастью, у российских правоохранительных органов и спецслужб есть богатый опыт в поисках вербовщиков.