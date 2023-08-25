В Госдуме сообщили, что Украина использует методы террористов при вербовке россиян

Член комитета Госдумы РФ по безопасности рассказал, что украинские спецслужбы применяют методы террористов при вербовке россиян. Подробности сообщает РИА Новости .

По словам Адальби Шхагошев, для совершения террористических актов на территории России, в том числе в новых регионах, Украина активно вербует жителей страны. При этом украинцы используют методику, применяемую террористическими группировками на Северном Кавказе в начале 2000-х.

Представитель Госдумы подчеркнул, что сейчас важно отслеживать подобные действия украинских спецслужб. К счастью, у российских правоохранительных органов и спецслужб есть богатый опыт в поисках вербовщиков.