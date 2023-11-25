В Госдуме сообщили, когда станет возможен переход на четырехдневную рабочую неделю

Депутат российской Государственной думы Светлана Бессараб заявила, что внесет в Думу предложение о сокращении рабочей недели до 36 часов после завершения конфликта на территории Украины. Она также сообщила, что четырехдневная рабочая неделя пока еще маловероятно, и ее можно будет ввести только через 10 лет. Соответствующее заявление парламентарий сделала в беседе с изданием «Лента.ру» .

По словам Бессараб, после российской победы в СВО, она внесет проект о сокращении часов в рабочей неделе без сокращений зарплаты. Она привела в пример сельских женщин, которые уже сейчас могут работать меньше с прежней зарплатой.

«Как показала практика, мы ничего не теряем в производительности», – подчеркнула она.

Работа 4 дня в неделю пока что остается мечтой, к которой стоит идти, заявила депутат. А трехдневная кажется очень маловероятной: Бессараб обратила внимание на то, что рабочее временя и зарплата рассматриваются очень близко, что делает перспективу трехдневной недели очень маловероятной.