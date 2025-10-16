В Госдуме сообщили, кому повысят пенсии в ноябре

В предстоящем ноябре в России произойдет повышение пенсий для пожилых людей, которым в октябре исполнилось 80 лет, а также для тех, кто завершил трудовую деятельность. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

В ноябре 2025 года Социальный фонд России запланировал провести новый перерасчёт пенсий. Увеличение выплат коснется нескольких категорий граждан, для которых возникли законные основания для пересмотра сумм. Особое внимание будет уделено пожилым людям, отметившим своё 80-летие в октябре, подчеркнул Говырин.

Депутат сообщил, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии автоматически удваивается: с 8907,70 до 17815,40 руб.

«Если за пенсионером официально оформлен уход, к его страховой пенсии добавляется ежемесячная надбавка в размере 1314 рублей, а к государственной пенсии — 1377 рублей. Аналогичная надбавка действует для инвалидов первой группы, независимо от возраста, если инвалидность установлена официально», — отметил Говырин.

Парламентарий отметил, что для жителей северных районов итоговая сумма выплат увеличивается с учетом районных надбавок, достигая почти 20 тыс руб в месяц.

Пенсионеры, уволившиеся в октябре, с ноября начинают получать пенсию в полном объеме, включая все индексации, проведенные за время их трудовой деятельности.

«Также перерасчет традиционно проводится для летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Эти выплаты пересматриваются ежеквартально — в феврале, мае, августе и ноябре — в зависимости от накопленных страховых взносов и продолжительности спецстажа», — рассказал Говырин.

Законодатель добавил, что для указанных категорий граждан средняя прибавка будет варьироваться от 1,5 до 3 тыс руб.