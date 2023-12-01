В Госдуме внесли поправку о полном запрете использования телефона в школе

Депутаты Госдумы доработали проект закона, внеся поправку об абсолютном запрете школьникам пользоваться мобильным телефоном в учебном заведении. Ранее документ предполагал использование сотовой связи в учебных целях.

Как сообщает РИА Новости, в первоначальной версии проекта закона это являлось исключением. Как стало известно агентству, авторами поправки к документу являются главы всех думских фракций совместно со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

«Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность», - следует из текста поправки.

Отмечается, что решение по указанным поправкам будет принято ко второму чтению уже в понедельник на следующей неделе. На эту дату намечено заседание ответственного комитета.