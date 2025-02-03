В Госдуме высказались о «русофобской» идее воспитания детей на Украине

Депутат Госдумы Иван Сухарев в разговоре с RT прокомментировал идею украинского военного эксперта Сергея Грабского, который предложил настраивать детей с малых лет на вступление в ВСУ и готовить к службе.

Грабский в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что воспитанники детсадов должны быть готовы понимать с малых лет, что они — часть ВСУ. Идею в Сети, как отмечает RT в Telegram, раскритиковали. Пользователи задавались вопросом, где служат дети самого эксперта и шутили, что по задумке Грабского можно «назначать детей рядовыми уже при зачатии».

Высказались об идее и в Госдуме. Российский парламентарий считает, что подобные инициативы легко поддерживают и это стало печальной практикой для Украины.

«К сожалению, подобного рода милитаристская повестка на Украине присутствует — и слова их эксперта надо воспринимать абсолютно серьезно. Эта милитаризация детей и воспитание их в духе русофобов — она имеет место быть. Мы видим, что сегодня происходит на Украине», — отметил законодатель.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский шокировал НАТО своим предложением и назвал услуги ВСУ «бонусом» для альянса.