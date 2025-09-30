В Госдуме захотели сделать 31 декабря выходным днем

Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, выразила свою поддержку инициативе о закреплении 31 декабря в качестве постоянного выходного дня в России. В разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» депутат отметила , что она считает это решение положительным.

Бессараб напомнила, что даже президент высказывался в поддержку идеи сделать 31 декабря нерабочим днем. Она пояснила, что в настоящее время правительство решает этот вопрос, предоставляя выходной 31 декабря за счет перераспределения других выходных дней.

Депутат добавила, что если из 14 праздничных дней, установленных производственным календарем, какие-либо выпадают на выходные, то они автоматически переносятся, и 31 декабря часто становится одним из таких перенесенных дней.

