В Госдуме призвали направлять доходы релокантов в России участникам СВО

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал инициативу Вячеслава Володина и предложил добавить в его проект еще один пункт.

Из РФ с 2022 года уехали от 500 тысяч до 1,3 млн человек. Из них обратно вернулись до 40%. С оставшихся за границей теперь предлагают изымать доходы, если они негативно высказываются о русских и России. Депутат Наумов отметил, что можно было бы забирать в бюджет доходы по лицензиям и авторским правам.

«Зачислять все поступления и заморозить их до той поры, пока товарищ не вернется в Россию и не объяснится. Это должно быть принудительное перечисление предполагаемых, полагающихся доходов не на личные счета за рубеж этого товарища, а на счет Промсвязьбанка. Чтобы еще нужно было потом доходы от этих поступлений использовать в интересах специальной военной операции. Направлять доходы участникам СВО, на обмундирование, амуницию», — пояснил Наумов.

Однако парламентарий отметил, что вопрос об аресте имущества релокантов сложный и требует более тщательных проверок.

Напомним, накануне председатель Госдумы Володин анонсировал законопроект о выплате за творчество иноагентов на спецсчета.