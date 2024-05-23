В Госдуму будет внесен законопроект о выплатах женщинам за рождение детей до 25 лет

Депутаты российской Государственной Думы предложили поощрять россиянок, решивших родить ребенка до 25 лет, дополнительными мерами поддержки. Таким образом, новоиспеченным матерям до 25 лет, могут начать выплачивать единовременное пособие в размере двухсот тысяч рублей, рассказало информационное агентство ТАСС .

В пояснительной записке к документу сказано, что данную выплату должны получать все молодые мамы в стране, вне зависимости от их изначального материального положения. Депутаты, предложившие инициативу, также указали на снижение графика рождаемости в стране. Они выразили мнение, что правительству нужно предпринять меры для того, чтобы избежать демографической катастрофы. В то же время, российские женщины не торопятся рожать, отдавая приоритет карьере и заработку денег, подчеркнули депутаты.