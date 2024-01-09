В Госдуму был внесен законопроект о повышении пособия при рождении детей

Депутатами Государственной думы от ЛДПР вместе с председателем комитета ГД по социальной политике Ярославом Ниловым был внесен на рассмотрение законопроект о повышении единовременного пособия при рождении ребенка. Проект предлагает увеличить выплату до 30 тысяч рублей, передает информационное агентство РИА Новости .

В данный момент единовременное пособие в стране выплачивается родителям единоразово при рождении ребенка. В случае, если родились двое или более детей, то выплату родители получат за каждого из них. Данная сумма положена за каждого ребенка, вне зависимости от того, каким по счету он станет для семьи.

Внесенный законопроект предлагает внести изменение в имеющийся закон и повысить размер выплаты до 30 тысяч рублей. Уточняется, что в данный момент размер пособия составляет почти 20 с половиной тысяч рублей.

Вступление обновленного закона предполагается с 1 июля текущего года. Отмечается, что повышение выплаты помогло бы улучшить благосостояние российских семей и способствовать повышению демографии в стране.