В Госдуму принесли матрешки, чтобы доказать необходимость защиты народных промыслов

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на примере матрешек показала необходимость защищать художественные промыслы от подделок.

Она вышла на трибуну с двумя матрешками и сказала, что одна матрешка настоящая, с хохломской росписью, а вторая – «пустая, делают буквально в соседнем дворе».

Ямпольская рассказала, что фабрика «Хохломская роспись» пытается судиться с кустарями-фальсификаторами, но безрезультатно. По ее словам, в закон необходимо прописать запрет на торговлю предметами, которые выдаются за народные промыслы.

Ямпольская призналась, что в этом вопросе ей не удалось найти полного понимания среди коллег.

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон об определении понятия «народные художественные промыслы» и наделении органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления правом оказывать государственную поддержку организациям, занимающимися такими промыслами.

О борьбе с подделками в законе ничего не сказано, но его принятие позволит вносить изменения в административный кодекс, чем Ямпольская и пообещала заняться в ближайшее время.