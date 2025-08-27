В Госдуму внесен законопроект о бонусе учителям ко Дню знаний

Борис Чернышов, занимающий пост вице-спикера Госдумы от ЛДПР, выступил с инициативой о введении для всех педагогов страны дополнительной федеральной выплаты, приуроченной ко Дню знаний.

Соответствующее обращение было направлено вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко, сообщает РИА Новости.

В своем обращении парламентарий просит рассмотреть возможность установления на законодательном уровне ежегодной единовременной финансовой поддержки к 1 сентября для работников педагогической сферы, включая специалистов дополнительного образования. Предлагаемый размер выплаты — один базовый оклад.

Как подчеркивается в документе, данная мера не только окажет педагогам существенную материальную поддержку, но и будет иметь важное стратегическое значение. Это станет публичным знаком признательности государства за их труд, будет способствовать росту престижа профессии учителя и поможет привлечь в образовательные учреждения перспективные молодые кадры.

