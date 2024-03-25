В Госдуму внесен законопроект о декриминализации работы врачей

Ряд российских депутатов и сенаторов предложили вывести действия отечественных врачей из-под закона о защите потребительских прав, частично декриминализовав их работу. Соответствующий проект закона был внесен группой законодателей в Государственную Думу, сообщает издание «Известия» .

Сообщается, что новый закон предлагает характеризовать действия врачей как «медицинскую помощь», в то время, как сейчас используется термин «медицинские услуги».

Инициаторы процесса отметили, что в последнее время учащаются случаи привлечения российских врачей к ответственности по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Исходя из этого, термин предлагается заменить, частично декриминализовав работу врачей.

Как заявила сенатор Дарья Лантратова, данный закон должен исключить несправедливое отношение к врачам в стране. Она подчеркнула, что большое количество отечественных специалистов страдает и терпит судебные тяжбы из-за данной недоработки в законодательстве.

По словам медицинского юриста Ивана Печерея, такой законопроект мог бы пойти на пользу отечественному врачебному сообществу.