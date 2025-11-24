Журналистку Лученко заочно арестовали за фейки о российской армии

Черемушкинский районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте журналистки Ксении Лученко*, обвиняемой в распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ, сообщил ТАСС. По решению судебного органа, Лученко объявлена в международный розыск.

17 октября Росфинмониторинг включил Лученко в перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. С апреля 2022 года журналистка постоянно проживает за пределами России.

Лученко известна своей работой в религиозной журналистике. В 2000-е она входила в редакторские коллективы нескольких интернет-проектов, посвященных православной тематике и деятельности РПЦ.

В 2012-2013 годах Лученко работала консультантом популярного портала «Православие и мир». Также она является автором нескольких публикаций, освещающих различные аспекты деятельности РПЦ в постсоветский период.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) заблокировал въезд в РФ 81-летнему иноагенту из-за «дела о гостайне».

*Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом; Росфинмониторингом внесена в список террористов и экстремистов.