В Госдуму внесен законопроект о запрете работы газонокосилок ночью и утром

Депутаты нижней палаты парламента предложили запретить управкомпаниям стричь газон в летний сезон или убирать снег зимой в ночное и утреннее время — с 22 до 8 часов. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что запретить проводить шумные работы на улице в определенное время сотрудникам управкомпаний предложила партия «Новые люди».

По словам депутатов Антона Ткачева и Владислава Даванкова, в связи с отсутствием соответствующего запрета жители нашей страны нередко жалуются на сильный шум и страдают от стресса на фоне недосыпа. При этом звук газонокосилки может их разбудить рано утром даже в выходной день.