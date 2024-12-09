SHOT: Санта-Клауса потребовали признать в России иноагентом

Общественник обратил внимание на то, что Санта-Клаус — это не просто сказочный герой, а бренд, который пользуется популярностью у недружественных стран. По его мнению, многие иностранные компании с высоким уровнем дохода используют образ в маркетинговых целях.

Общественник приводит пример. Так, компания Father Christmas Ltd имеет право собственности на бренды Santa Claus, Father Christmas и Cyber Santa. Виталий Бородин не исключает, что иностранные компании могут финансировать образ Санты в России для популяризации своих товаров и услуг.

«Цель этих контор — разрушение традиционных российских ценностей, уверяет общественник», — сообщил SHOT.

Общественник также считает, что образ Санты Клауса начинает заменять для россиян Дедушку Мороза. По мнению Бородина, его узнаваемость в России достигла 100%. SHOT напоминает, что американский герой Нового года появляется перед детворой в красном колпаке и штанах. Его кофта перетянута черным поясом.

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