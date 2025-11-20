В Госдуму внесли законопроект о дополнении описания герба России
Володин: необходимо законодательно закрепить кресты на гербе России
Фото: [Верховный суд РФ в Москве/Медиасток.рф]
В Государственную думу РФ внесли законопроект, уточняющий официальное описание государственного герба России. Об этом в мессенджере MAX сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Документ предполагает законодательное закрепление наличия крестов, расположенных над коронами и державой на гербе страны.
По словам Володина, необходимость уточнения описания государственной символики вызвана многочисленными обращениями в парламент, фиксирующими случаи некорректного воспроизведения герба — без крестов или с их заменой на другие элементы.
Председатель ГД подчеркнул необходимость сохранения национальной идентичности, включая защиту русского языка, веры, культуры и исторического наследия.
В июле в России уже приняли федеральный закон, запрещающий воспроизведение архитектурных объектов культового назначения и геральдических знаков без соответствующих религиозных символов.
Ранее депутат Государственной думы РФ Михаил Матвеев раскритиковал изображение храма на рулоне туалетной бумаги.