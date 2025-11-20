В Госдуму внесли законопроект о дополнении описания герба России

В Государственную думу РФ внесли законопроект, уточняющий официальное описание государственного герба России. Об этом в мессенджере MAX сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Документ предполагает законодательное закрепление наличия крестов, расположенных над коронами и державой на гербе страны.

По словам Володина, необходимость уточнения описания государственной символики вызвана многочисленными обращениями в парламент, фиксирующими случаи некорректного воспроизведения герба — без крестов или с их заменой на другие элементы.

Председатель ГД подчеркнул необходимость сохранения национальной идентичности, включая защиту русского языка, веры, культуры и исторического наследия.

В июле в России уже приняли федеральный закон, запрещающий воспроизведение архитектурных объектов культового назначения и геральдических знаков без соответствующих религиозных символов.

Ранее депутат Государственной думы РФ Михаил Матвеев раскритиковал изображение храма на рулоне туалетной бумаги.