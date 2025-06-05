В Госдуму внесли законопроект о переименовании трех чеченских городов

В Чеченской Республике захотели переименовать три города: Серноводское, Шелковская и Наурская. Законопроект по этому поводу был уже внесен в Государственную думу. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

В Чечне хотят провести переименование некоторых населенных пунктов. По замыслу, город Серноводское станет называться Серноводск. Это обусловлено наличием большого количества серных источников и работой курорта Серноводск-Кавказский. Город Шелковская предлагается переименовать в Терек, поскольку он расположен на берегу одноименной реки. Третье изменение коснется города Наурская. Его планируют назвать Нерве, что в переводе с чеченского обозначает «север». Все эти три населенных пункта стали городами совсем недавно, в начале 2024 года. До этого они числились сельскими поселениями.

Смена названий уже одобрена абсолютным большинством жителей этих городов. Парламент республики также согласился с таким законопроектом. Теперь его внесли на рассмотрение в Госдуму, где и будет принято окончательное решение.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ограничить мигрантов в выплатах по беременности и родам. Было предложено проводить такие выплаты только тем, кто имеет минимальный страховой стаж продолжительностью не менее одного года.