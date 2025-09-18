В Госдуму внесли законопроект о праве инвалидов ездить по выделенной полосе

В Государственную думу Российской Федерации поступил законопроект, предлагающий водителям мотоциклов, мопедов и автомобилей со специальным знаком «Инвалид» возможность передвижения по выделенным полосам. С этой инициативой выступил депутат Ярослав Нилов.

В настоящее время выделенные полосы на дорогах в основном используются для общественного транспорта, но анализ загруженности показывает, что их пропускная способность остается значительно недоиспользованной.

Нилов считает, что эти меры позволят ускорить передвижение социально уязвимых граждан и уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесного транспорта.

«Длительное стояние в душных пробках негативно сказывается на здоровье инвалидов, и допуск перевозящих их автомобилей на выделенку — объективная необходимость. Плюс допуск двухколесного транспорта на выделенку — это еще и шанс значительно снизить аварийность с участием мотоциклов и мопедов», — заявил Нилов в личном Телеграм-канале.

Ранее в ЦБ РФ не одобрили идею использования б/у запчастей для ремонта по ОСАГО.