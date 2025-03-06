В Госдуму внесут проект об всероссийской амнистии в связи с 80-летием Победы

В четверг, 6 марта, депутаты Государственной Думы от партии ЛДПР планируют внести на рассмотрение законопроект об амнистии в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющийся в их распоряжении документ.

В соответствии с документом, предлагается не применять наказание в виде лишения свободы к тем, кто впервые совершил небольшие преступления или преступление и средней тяжести.

«В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне считаем, что такой акт милосердия должен быть рассмотрен. Поэтому в проекте перечислен ряд категорий, которые предлагается амнистировать», — отметил один из авторов документа, депутат Ярослав Нилов.

Под действие амнистии могут попасть те, кто участвовал в боевых действиях по защите Родины, а также те, кто был награждён государственными наградами СССР или Российской Федерации. Кроме того, амнистия может распространиться на несовершеннолетних, женщин с детьми-инвалидами, беременных женщин, одиноких мужчин с несовершеннолетними детьми, мужчин в возрасте 65+, а также представительниц слабого поля старше 60 лет.

«Постановление „Об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“, — сказано в проекте постановления.

В рамках проекта об амнистии также предполагается освобождение от наказания для лиц, совершивших преступления по неосторожности. Кроме того, для таких осуждённых предусмотрено сокращение срока наказания.

В пояснительной записке уточняется, что амнистия будет распространяться на и условно осужденных граждан.

Ранее сообщалось, что Маск предложил Зеленскому амнистию в обмен на уход с поста президента.