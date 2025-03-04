Маск предложил Зеленскому амнистию в обмен на уход с поста президента
Маск призвал Зеленского покинуть пост в обмен на «амнистию в нейтральной стране»
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Украинский президент Владимир Зеленский может получить амнистию, если добровольно покинет Киев. Такое предложение в социальной сети Х сделал изобретатель Илон Маск.
Миллиардер отметился под постом, в котором украинского лидера обвиняют в том, что он ради удержания у власти отправляет в «мясорубку» ни в чем не повинных людей. Маск согласился с таким утверждением, но добавил, что Зеленскому можно предложить амнистию.
«Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине», — указал он.
Ранее Маск высказал мнение, что Зеленский хочет вести войну вечно. Он надеется на ее фоне и дальше проворачивать коррупционные дела и зарабатывать на боевых действиях. По мнению бизнесмена, такая позиция является злом.